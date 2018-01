Prêmio Visa faz a grande final em São Paulo É chegado o grande dia. O público que for nesta quarta-feira ao Tom Brasil - Nações Unidas conhecerá o grande vencedor do 9.º Prêmio Visa de Música Brasileira - Edição Compositores. Na disputa, cinco candidatos - André Abujamra, Danilo Moraes, Fred Martins, Kristoff Silva e a dupla João Donato e Lysias Ênio - representantes de diferentes gerações da música. Os irmãos compositores Donato e Ênio se inscreveram juntos e chegaram em dobradinha à grande final. Ainda na fase das eliminatórias, Donato e Lysias chegaram a solicitar à organização a retirada de sua candidatura por se sentirem desconfortáveis diante da repercussão desencadeada por uma espectadora, que manifestou publicamente descontentamento pela participação de um nome carimbado da MPB, como o de Donato, na premiação. A organização do Prêmio Visa enviou carta à dupla, pedindo para que permanecesse na disputa. Pedido aceito, eles acabaram passando à fase semifinal, ao lado de outros 11 candidatos, e agora figuram entre os cinco finalistas. Estão no páreo pela conquista do primeiro lugar, que dá direito ao vencedor de embolsar R$ 110 mil e gravar um CD pela gravadora Eldorado. O segundo colocado leva R$ 50 mil e o terceiro, R$ 30 mil. Na quarta-feira, cada um dos candidatos deverá apresentar três músicas, das quais pelo menos uma não poderá ter feito parte do repertório das fases anteriores. Eles serão avaliados por um corpo de júri, formado por Ná Ozzetti, Paulo César Pinheiro, Arrigo Barnabé, Nelson Ayres, Arthur Nestrovski e Ronaldo Bastos e Magro Waghabi. Haverá um prêmio específico para o vencedor do voto popular (uma viagem para Bonito (MS) com acompanhante), que será escolhido pelo público presente durante a final. Haverá ainda um pocket-show com Nando Reis & Os Infernais, que está em turnê com o CD "Sim e Não". Além das novas canções, Nando relembrará antigos sucessos, como "Os Cegos do Castelo", "Marvin", "Relicário" e "All Star". A final será transmitida ao vivo pela Rádio Eldorado AM e FM, assim como ocorreu em todas as fases do prêmio. O site www.premiovisa.com br também será atualizado durante toda a noite e um programa especial no canal Multishow exibirá os principais momentos no dia 22 de outubro, às 22 horas. Recordes Realizado pela Rádio Eldorado em parceria com a Visa do Brasil, o Prêmio Visa de Música Brasileira vem batendo recorde de inscrições a cada ano, desde sua criação, em 1998. Para esta nona edição, das 6,8 mil pré-inscrições efetuadas pelo site da premiação, 3.255 foram validadas. A última edição da categoria compositores, que teve o catarinense Chico Saraiva como vencedor, contou com 2.892 inscritos. Uma das principais novidades desta edição é que, além de poder continuar a se inscrever pelo correio, os candidatos tiveram, pela primeira vez, a possibilidade de enviar inscrições e músicas pela internet, em formato MP3. Das adesões válidas, mais da metade foi realizada por meio dessa nova ferramenta. Além disso, este ano, o prêmio contou novamente com a participação de brasileiros que moram no exterior. Entre os que residem no Brasil, entraram na disputa compositores de todos os Estados, a maior parte deles concentrados na região Sudeste. Destes, 46% são de São Paulo. Foram 24 candidatos selecionados, que passaram pelas fases eliminatórias. Só 12 chegaram às semifinais, dos quais apenas cinco estão agora na tão sonhada final.