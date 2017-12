Prêmio Visa: compositores do Sudeste abrem semifinais Alguns dos momentos marcantes do 9.º Prêmio Visa de Música Brasileira - Edição Compositores serão reprisados nesta quarta-feira, quando começa a fase semifinal, no Teatro do Sesc Vila Mariana, em São Paulo. De acordo com o regulamento, os candidatos podem repetir nesta fase até duas canções apresentadas na anterior. Dentro desse esquema, o carioca Mário Sève, o mineiro Vitor Santana e o paulista Danilo Moraes, que dividem as atenções amanhã, vão mostrar de novo canções que deram bom resultado. Sève é o primeiro a se apresentar fechando o set com "Toada", do repertório da eliminatória. Na fase anterior, o saxofonista e flautista contou com dois intérpretes. Desta vez, quem se encarrega do vocal em todas as canções é Celso Sim. Além de "Toada", o roteiro é composto por "Sem Preparo", "Quando Você me Inventou" e "Fio da Voz", todas parcerias de Sève com o letrista Guile Wisnik. Além dele próprio, Sève, que assina os arranjos, será acompanhado por Mário Manga (violão de aço, guitarra e cello), Fábio Torres (piano), Zé Alexandre (contrabaixo) e Sérgio Reze (bateria e percussão). Vitor Santana vai continuar dividindo os vocais com Mariana Nunes. Os músicos que os acompanham são os mesmos da fase anterior: Flávio Henrique (piano), Rogério Sam (percussão), Juliana Perdigão (clarone), Maurício Ribeiro (contrabaixo e escaleta) e André Campagnani (bateria). Santana mantém dois bons momentos de sua apresentação na fase eliminatória: "Teixeira" (parceria com Gilberto Sáfar) e "Sol Aberto" (dele e Makely Ka). As outras são "Parabólica Arcaica" (também com Sáfar) e "O Negro" (parceria com Flávio Henrique). Danilo Moraes, que provocou frisson no encerramento das eliminatórias, há duas semanas, vai repetir um dos momentos de maior impacto daquela apresentação: "Mano", parceria dele com Chico César. Os dois se reencontram em "Lugar", uma das três inéditas. As outras são assinadas por Danilo com Céu ("Mais um Lamento") e Ricardo Teté ("Herança Nordestina"). Como na fase anterior, o próprio autor vai interpretar as quatro canções, acompanhado de Toninho Ferragutti (acordeom), Márcio Arantes (contrabaixo), Sérgio Machado (bateria) e Douglas Alonso (percussão). Prêmio Visa. Teatro do Sesc Vila Mariana (608 lug.). Rua Pelotas 141, (11) 5080-3000. 4.ª, 21 h. R$ 3 a R$ 6. Até 13/9