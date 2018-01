Prêmio Visa começa com recorde de inscrições Com recorde de inscrições - foram 6,8 mil prévias e 3.255 validadas -, começa nesta quarta no Teatro do Sesc Vila Mariana a fase eliminatória do 9.º Prêmio Visa de Música Brasileira - Edição Compositores. Os quatro primeiros candidatos são o paulista Renato Epstein, o carioca Rodrigo Lessa, o cearense Eugênio Leandro e a dupla formada pelo catarinense Márcio Pazin e o baiano Roberval Pereyr. As canções destes e dos outros concorrentes desta fase serão avaliadas pelo júri presidido pelo pianista e maestro Nelson Ayres. Os outros jurados são a cantora e compositora Ná Ozzetti; o poeta, compositor e letrista Paulo César Pinheiro; o compositor e arranjador Arrigo Barnabé; e o violonista e doutor em literatura e música Arthur Nestrovski. A mestre-de-cerimônias será mais uma vez a locutora Roze de Oliveira, da Rádio Eldorado realizadora do prêmio em parceria com a Visa do Brasil. Entre as novidades implantadas pelo prêmio desde a fase de inscrição - que nesta edição pôde ser realizada inteiramente de forma digital, via internet -, o site www.premiovisa.com.br vai disponibilizar na íntegra o áudio das quatro canções de cada candidato ao final das apresentações. A Rádio Eldorado vai transmitir todas as fases com reportagens, entrevistas e trechos das canções apresentadas. O canal pago Multishow, como em anos anteriores, vai gravar tudo e montar um programa especial, ainda sem data para ir ao ar. Além de contar com as facilidades da internet, os organizadores do Visa investiram este ano na veiculação de anúncios em jornais, revistas e emissoras de rádio de outras praças fora de São Paulo, o que também refletiu no aumento do número de candidatos. "Já esperávamos um crescimento e atingimos o objetivo já na fase de inscrição", diz Márcio Lino Gonçalves, gerente comercial e de marketing da Eldorado. "A qualidade geral dos inscritos é bastante interessante, como tem sido todos os anos." A produção já vem discutindo algumas idéias para 2007, quando os dez anos do prêmio serão comemorados em grande estilo. Prêmio Visa. Teatro do Sesc Vila Mariana (608 lug.). Rua Pelotas, 141, Vila Mariana, 5080-3000. Quarta) às 21 h. R$ 3 a R$ 6. Até 16/8C