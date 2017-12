Prêmio Rival homenageia a cantora Aracy de Almeida A cantora Aracy de Almeida é a homenageada do 5.º Prêmio Rival de Música que ocorre nesta sexta-feira, a partir das 20 horas, no teatro que lhe dá nome. Dez cantoras (Dorina, Mart´nália, Leila Pinheiro e Nilze Carvalho, entre outras) visitarão o repertório da Dama do Encantado, acompanhadas pelo grupo Galocantô. A festa se espalhará em telões pela Cinelândia, no centro, e terá a participação do Cordão da Bola Preta, vizinho ao Rival. O prêmio é dado a discos lançados fora das multinacionais, em sete categorias e há ainda o Aval do Rival, para o melhor show apresentado na casa. Este ano concorrem, entre outros, Bebeto Castilho, Aldir Blanc e Marcel Powell.