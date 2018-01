Prêmio da Música Brasileira divulga lista dos indicados de 2016

O Prêmio da Música Brasileira anuncia os indicados de sua 27ª edição. Na categoria Melhor Canção, a liderança do ranking é de Zélia Duncan, com cinco indicações, Elza Soares, já os amigos Caetano Veloso e Gilberto Gil vão disputar o prêmio de Melhor Cantor de MPB.

A cerimônia para a entrega dos prêmios será no dia 22 de junho, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e homenageará o cantor e compositor Gonzaguinha.

Confira a lista completa a seguir.

CATEGORIA ARRANJADOR

Francis Hime por '50 anos de música', de Francis Hime

Guinga por 'Porto da Madama', de Guinga

Swami Jr. por 'Partir', de Fabiana Cozza

CATEGORIA MELHOR CANÇÃO

'Antes Do Mundo Acabar', de Zeca Baleiro e Zélia Duncan, intérprete Zélia Duncan (CD 'Antes do mundo acabar')

'Mulher do Fim do Mundo', de Romulo Fróes e Alice Coutinho, intérprete Elza Soares (CD 'A Mulher do Fim do Mundo)

'Por Água Abaixo', de Pretinho da Serrinha, Leandro Fab e Fred Camacho, intérprete Zélia Duncan (CD 'Antes do mundo acabar')

CATEGORIA REVELAÇÃO

Alfredo Del-Penho ('Samba Sujo')

Simone Mazzer ('Férias em Videotape')

Trio Capitu ('Novos Ventos')

CATEGORIA PROJETO VISUAL

Tereza Bettinardi por 'Dancê', de Tulipa Ruiz

Marcos Faria por 'Café no Bule', de Zeca Baleiro, Naná Vasconcelos e Paulo Lepetit

Simone Mina por 'Antes do mundo acabar', de Zélia Duncan

CATEGORIA CANÇÃO POPULAR

ÁLBUM

'Angela à vontade em Voz e Violão', de Angela Maria, produtor Thiago Marques Luiz

'Do tamanho certo para o meu sorriso', de Fafá de Belém, produtores Felipe Cordeiro e Manoel Cordeiro

'Tom do Sertão', de Chitãozinho e Xororó, produtores Cláudio Paladini , Ney Marques e Edgard Poças

CANTOR

Luiz Caldas ('Cassino')

Roberto Carlos ('Primeira Fila')

Vander Lee ('#9')

CANTORA

Angela Maria ('Angela à vontade em Voz e Violão')

Fafá de Belém ('Do tamanho certo para o meu sorriso')

Vanusa ('Vanusa Santos Flores')

DUPLA

Chitãozinho e Xororó ('Tom do Sertão')

João Bosco e Vinicius ('Estrada de Chão')

Victor & Léo ('Irmãos')

GRUPO

Banda Calypso ('Calypso 15 anos ao vivo')

Jamz ('Insano')

Melanina Carioca ('Vivendo de Amor - ao vivo')

CATEGORIAS ESPECIAIS

ÁLBUM ELETRÔNICO

'Gaia Musica - vol. 1', de Dj Tudo e Sua Gente de Todo Lugar, produtor DJ Tudo

'Raw Wave', de Seashore Darkcave, produtor Mário Mamede

'Sotaque Recarregado', de Dj Mam, produtor DJ Mam

ÁLBUM EM LÍNGUA ESTRANGEIRA

'Canela', de Renato Braz e Maogani, produtores Sergio Valdeos e Maogani

'Cauby Sings Nat King Cole', de Cauby Peixoto, produtor Thiago Marques Luiz

'Unexpected', de Indiana Nomma e Osmar Milito, produtores Indiana Nomma & Osmar Milito

ÁLBUM ERUDITO

'Seresta, Choro e Homenagem a Fructuoso Vianna', de Camargo Guarnieri, interpretado por Karin Fernandes e Orquestra Sinfônica da USP, produtora Karin Fernandes

'Sinfonia Nº3, Suíte Cita e Esboço de Outono', de Sergei Prokofiev, interpretado pela Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, produtor OSESP

'Sinfonia nº12, Uirapuru e Mandu-Çarará', de Villa-Lobos, interpretado pela Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, produtor

OSESP

ÁLBUM INFANTIL

'Estórias de Cantar', de Banda Estralo, produtor Marcos Lucatelli

'Crianceiras - Poesias de Mario Quintana musicadas por Márcio de Camillo, de Márcio de Camillo, produtor Márcio de Camillo

'Para Ficar Com Você', de Palavra Cantada, produtores Paulo Tatit e Sandra Peres

ÁLBUM PROJETO ESPECIAL

'Sambabook Dona Ivone Lara', de vários artistas, produtor Musickeria

'Sambas para a Mangueira', de vários artistas, produtora Nilcemar Nogueira

'Café no Bule', de Zeca Baleiro, Naná Vasconcelos e Paulo Lepetit, produtores Zeca Baleiro, Naná Vasconcelos e Paulo Lepetit

MELHOR DVD

'Baby Sucessos - A Menina Ainda Dança', de Baby do Brasil, direção de Paula Lavigne e Fernando Young

'Dois Amigos, um século de música', de Caetano Veloso e Gilberto Gil, direção de Fernando Young, Henrique Alqualo e Pedro Secchin

'Loucura - Adriana Calcanhotto canta Lupicínio Rodrigues', de Adriana Calcanhotto, direção de Gabriela Gastal

CATEGORIA INSTRUMENTAL

ÁLBUM

'Brasileiro Saxofone - Vol. 2', de Nailor Proveta, produtores Paulo Aragão e Maurício Carrilho

'Sebastião Biano e seu terno esquenta muié', de Sebastião Biano, produtor André Magalhães

'Tocata à Amizade', de Tocata à Amizade, produtores Yamandu Costa e Rogério Caetano

GRUPO

Barbatuques ('Ayú')

Pau Brasil ('Daqui')

Tocata à Amizade ('Tocata à Amizade')

SOLISTA

Nailor Proveta ('Velha Amizade', de Alessandro Penezzi e Nailor Proveta)

Hamilton de Holanda ('Pelo Brasil')

Yamandu Costa ('Tocata à Amizade' )

CATEGORIA MPB

ÁLBUM

'Do meu olhar pra fora', de Elba Ramalho, produtores Luã Mattar e Yuri Queiroga

'Dois Amigos, um século de música' de Caetano Veloso e Gilberto Gil, produtores Caetano Veloso e Gilberto Gil

'Mama Kalunga', de Virginia Rodrigues, produtores Tiganá Santana e Sebastian Notini

CANTOR

Caetano Veloso ('Dois Amigos, um século de música', de Caetano Veloso e Gilberto Gil)

Gilberto Gil ('Dois Amigos, um século de música', com de Caetano Veloso e Gilberto Gil)

Djavan ('Vidas pra Contar')

CANTORA

Elba Ramalho ('Do meu olhar pra fora')

Ná Ozzetti ('Ná e Zé', de Ná Ozzetti e Zé Miguel Wisnik)

Virginia Rodrigues ('Mama Kalunga')

GRUPO

Dá no coro ('Cores do Brasil')

Dônica ('Continuidade dos Parques')

Novíssimos ('Um')

CATEGORIA POP / ROCK / REGGAE / HIPHOP / FUNK

ÁLBUM

'A Mulher do Fim do Mundo', de Elza Soares, produtor Guilherme Kastrup

'Carbono', de Lenine, produtores Lenine, Jr. Tostoi e Bruno Giorgi

'Dilúvio', de Dani Black, produtor Conrado Goys

CANTOR

Chico César ('Estado de Poesia')

Lenine ('Carbono')

Seu Jorge ('Música para Churrasco II')

CANTORA

Elza Soares ('A Mulher do Fim do Mundo')

Gal Costa ('Estratosférica')

Simone Mazzer ('Férias em Videotape')

GRUPO

Funk Como Le Gusta ('A nave-mãe segue viagem...')

Maglore ('III')

Titãs ('Nheengatu - ao vivo')

CATEGORIA REGIONAL

ÁLBUM

'AR', de Almir Sater e Renato Teixeira, produtores Almir Sater e Eric Silver

'Cordas, Gonzaga e Afins (Sagrama e Encore)', de Elba Ramalho, produtor Sergio Campello

'Xangai', de Xangai, produtor Mario Ulloa

CANTOR

Renato Teixeira ('Amizade Sincera II', de Renato Teixeira e Sérgio Reis)

Sérgio Reis ('Amizade Sincera II', de Renato Teixeira e Sérgio Reis)

Xangai ('Xangai')

CANTORA

Alessandra Leão ('Língua')

Elba Ramalho ('Cordas, Gonzaga e Afins (Sagrama e Encore)')

Socorro Lira ('Amazônia entre águas e desertos')

DUPLA

Almir Sater e Renato Teixeira ('AR')

Caju e Castanha ('Mistura de Ritmos')

Cezar e Paulinho ('Alma Sertaneja - vol. II')

GRUPO

Catadoras de Mangaba de Sergipe ('Quero ver rodar... Com as griôs da Restinga Sergipana')

Cia. Cabelo de Maria ('Baianá - Parece Cinema')

Ilê Aiyê ('Bonito de se Ver')

CATEGORIA SAMBA

ÁLBUM

'Antes do mundo acabar', de Zélia Duncan, produtora Bia Paes Leme

'Moacyr Luz & Samba do Trabalhador - 10 anos e outros sambas', de Moacyr Luz e Samba do Trabalhador, produtor Moacyr Luz

'Terreiros', de Roque Ferreira, produtor Julio Caldas

CANTOR

Alfredo Del-Penho ('Samba Sujo')

Arlindo Cruz ('Na veia', de Rogê e Arlindo Cruz)

Zeca Pagodinho ('Ser Humano')

CANTORA

Ana Costa ('Pelos Caminhos do Som')

Renata Jambeiro ('Fogaréu')

Zélia Duncan ('Antes do mundo acabar')

GRUPO

Fundo de Quintal ('40 anos - Fundo de Quintal no Circo Voador')

Moacyr Luz e Samba do Trabalhador ('Moacyr Luz e Samba do Trabalhador - 10 anos e outros sambas')

Trio Gato com Fome ('Em Busca dos Sambas de Raul Torres')