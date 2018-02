Prêmio da Música Brasileira consagra a diversidade

RIO - O Teatro Municipal do Rio recebeu na noite de quarta-feira, 6, o Prêmio de Música Brasileira. A cerimônia teve como destaque a cantora Roberta Sá, que recebeu dois troféus (melhor CD e melhor cantora de MPB) E o bandolinista Hamilton de Holanda (melhor CD instrumental e melhor solista).

Na categoria MPB, venceram também o grupo Os Cariocas e o cantor Emílio Santiago. Na canção popular, o grupo Roupa Nova, entre outros. Os integrantes da banda não foram à premiação como forma de protesto pois não concordaram com sua inclusão na categoria. Na pop/rock/reggae/hip hop/funk, Pato Fu, Pedro Luís e a Parede, Lulu Santos e Vanessa da Mata.

O homenageado da cerimônia, apresentada pelas atrizes Debora Bloch e Regina Casé, foi o compositor carioca Noel Rosa, cujo centenário de nascimento foi celebrado ano passado. Ivete Sangalo, Marisa Monte, Nana Caymmi, Paulinho da Viola e a filha, Beatriz Faria, e Lenine, entre outros convidados, lembraram sucessos como Palpite Infeliz, Feitio de Oração, Último Desejo e As Pastorinhas. A TV Globo vai transmitir um compacto domingo, depois do Domingo Maior.

Hoje com patrocínio da Vale, o Prêmio, criado pelo produtor José Maurício Machline há 22 anos, tem em seu júri 20 integrantes, críticos e artistas. Foram selecionados 104 nomes, de 567 CDs e 88 DVDs.

São 16 categorias no total, número que faz da premiação a mais abrangente do País (há, por exemplo, atividades pouco lembradas, como a de arranjador (Cristóvão Bastos) e a de designer de projeto visual dos CDs e DVDs (Gringo Cardia).

Durante esse mês, a partir da próxima quarta-feira, um show com o repertório do Prêmio correrá as cidades de São Luís, Carajás, Belém, São Paulo, Vitória e Belo Horizonte. Vão se apresentar Lenine, Zélia Duncan, Arlindo Cruz e Sandra de Sá, além de um artista local.