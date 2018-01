Precursora do novo rock psicodélico, Thee Oh Sees vem ao Brasil em outubro

Se o rock psicodélico está na moda hoje, saindo do universo alternativo e respingando até no mainstream, muito se deve ao trabalho de formiguinha realizado pela banda Thee Oh Sees, que anunciou nesta terça-feira, 8, a primeira vinda ao Brasil, no fim de outubro.

A turnê sul-americana passa por Buenos Aires (Argentina) e Santiago (Chile) e, enfim, chega ao território nacional. A primeira apresentação ocorre em São Paulo, dia 29 de outubro, no Audio Club, em um show com patrocínio da a Jack Daniel's e produção da Balaclava Records e Brain Productions.

Os ingressos para a performance paulistana já estão a venda no site da Ticket 360 e na bilheteria, com o preço de R$ 120 no primeiro lote.

O Thee Oh Sees passa, na sequência, por Brasília (dia 30) e pelo festival Coquetel Molotov, já tradicional festival indie realizado no Recife(dia 31).

O grupo californiano formado em 1997 fundamentou a cena de psicodelia moderna, hoje escancarada por bandas como Tame Impala e até Black Keys, passando por nomes já considerados grandes do underground, como os casos de Ty Segal e Black Lips.

Nos novos psicodélicos, não são apenas as guitarras viajantes que dominam as canções. Há distorção punk, bateria acelerada e uma fusão de outros subgêneros roqueiros, como noise, art e até o post punk.

O Thee Oh Sees, liderado por John Dwyer, chegará ao Brasil para divulgar o álbum Mutilator Defeated At Last, que saiu em maio deste ano. A banda é ainda formada por Tim Hellman (baixo) e pelos bateristas Dan Rincon e Ryan Moutinho.

Thee Oh Sees em São Paulo

29 de outubro, quinta-feira, às 23h

Audio Club

Av. Francisco Matarazzo, 694 – Barra Funda

R$ 120 (primeiro lote)

Vendas: Tickets 360 ou bilheteria da casa