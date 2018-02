Pré-venda para show de McCartney em Porto Alegre começa dia 7

A Planmusic Entretenimento, empresa do grupo Traffic, reproduziu nesta segunda-feira frase atribuída a Paul McCartney sobre os próximos shows no Brasil. Segundo a assessoria de imprensa da empresa, Paul teria dito o seguinte: "É ótimo poder realizar essa turnê. Eu gosto muito do Brasil. As pessoas amam muito a música e a sua própria música. Gosto muito de tudo em especial da música da região".

Paul McCartney, em sua terceira passagem pelo Brasil, depois de 1990 e 1993, trará desta veza turnê "Up and Coming Tour" ao País. Estão confirmados dois shows, nos dias 7 de novembro, no Beira-Rio, em Porto Alegre, e 21 de novembro no Morumbi, em São Paulo. Incialmente, especulava-se que o ex-beatle faria duas apresentações em São Paulo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A pré-venda em Porto Alegre terá início no próximo dia 07. A ingresso.com é a empresa responsável pela venda dos ingressos. Na próxima quarta-feira, dia 06 de outubro, serão divulgadas mais informações.