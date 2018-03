Pré-venda para o Rock In Rio esgota cem mil ingressos

Depois de problemas técnicos com a venda de ingressos na manhã desta terça-feira, 18, o Rock in Rio anunciou que os cem mil "cards" colocados a disposição foram vendidos em apenas 1h40.

Cada "card" equivale a um ingresso antecipado. Quem comprou terá um período entre fevereiro e abril de 2015 para escolher a data exata do ingresso. A venda oficial de ingressos para o festival começa em abril de 2015.

O Rock in Rio será realizado nos dias 18, 19, 20, 24, 25, 26 e 27 de setembro de 2015, na Cidade do Rock do Rio de Janeiro.

"Estamos muito felizes e queremos agradecer ao público por essa adesão única ao Rock in Rio. Agradecemos aos fãs do evento pela paciência com os problemas apresentados no site de venda. Estamos muito empenhados para entregar o melhor Rock in Rio de todos os tempos em 2015, ano em que completamos 30 anos. Será um momento de festa e muita celebração", garante Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio, em um comunicado.