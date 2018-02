Pré-venda para 2º show de Paul McCartney em SP começa quarta

SÃO PAULO - Foi confirmado oficialmente nesta segunda-feira, 18, o segundo show do ex-Beatle Paul McCartney no Estádio do Morumbi, em São Paulo. A apresentação será em 22 de novembro, um dia depois do show para o qual os ingressos se esgotaram hoje. Os portões para o segundo show serão abertos às 17h30 e a apresentação está marcada para 21h30.

As entradas para o show do dia 22 começam a ser vendidas à 0h00 desta quarta-feira, 20, somente para clientes Bradesco, no site www.ingresso.com. Na quinta-feira, 21, às 8h, terá início a venda para o público em geral. Nesse dia, as vendas começam simultaneamente na internet, pelo call center (4003-3222 - ligação local de qualquer parte do Brasil) e na bilheteria do estádio do Pacaembu. Os ingressos custam de R$ 70 (arquibancada laranja/estudante) a R$ 700 (pista prime/inteira).

Além dos dois shows em São Paulo, Paul McCartney também se apresenta no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no dia 7. As apresentações fazem parte da Up and Coming Tour, lançada em março deste ano, e que já conta com mais de 25 shows de músicas de diferentes épocas da carreira do ex-Beatle e que somam quase três horas.