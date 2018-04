Pré-venda de ingressos para shows do Coldplay no Brasil abre hoje

Começa nesta quarta-feira, 9, às 12h, a pré-venda de ingressos para os shows do Coldplay no Brasil. Os assinantes do serviço de streaming Tidal podem comprar os ingressos um dia antes da venda oficial para o público, que começa na quinta, 10. A banda fará shows nos dias 7 e 10 de abril de 2016, em São Paulo (Allianz Parque) e no Rio de Janeiro (Maracanã), respectivamente. Os ingressos vão de R$ 100 a R$ 680 (veja o serviço completo abaixo).

Os assinantes do Tidal encontram mais detalhes no site ou no aplicativo do serviço. A partir de quinta-feira, 10, a venda geral começa no site da Tickets For Fun.

Enquanto isso, o Coldplay, uma das poucas bandas que resistiram ao Spotify, difundiram seu último álbum na principal plataforma mundial de música online, mesmo com uma semana de atraso. O Apple Music e o Tidal também estão com o novo disco da banda.

O Spotify explicou em uma mensagem que A Head Full of Dream, o sétimo e talvez último álbum do grupo de rock, estará disponível em seu site a partir de sexta-feira, 11, uma semana depois de seu lançamento.

O Coldplay não deu explicações sobre este atraso, mas o grupo tem antecedentes. Em 2014, esperou quatro meses para que sua obra anterior, Ghost Stories, pudesse ser escutada nas plataformas de streaming.

O objetivo é maximizar as vendas no momento de saída do disco, uma estratégia que, no mundo da música, é chamada de "windowing".

O serviço de música digital enfrentou críticas dos artistas porque oferece a seus assinantes música ilimitada de forma gratuita. No entanto, de seus 75 bilhões de usuários no mundo, 20 milhões são assinantes de uma versão paga sem publicidade.

A maioria dos artistas aceitaram colocar seu trabalho em serviços de streaming, embora alguns ofereçam resistência. A cantora britânica Adele, por exemplo, negou-se a difundir nesta área seu disco recente 25.

Também a estrela do pop Taylor Swift retirou, no ano passado, toda sua discografia do Spotify e acusou a empresa de recompensar muito pouco seus artistas.

Serviço:

COLDPLAY EM SÃO PAULO

Allianz Parque. Rua Turiassú, 1840. 7 de abril de 2016, às 21h. Ingressos de R$120 a R$680.

COLDPLAY NO RIO DE JANEIRO

Estádio do Maracanã, Rua Professor Eurico Rabelo. 10 de abril de 2016, às 21h. Ingressos: de R$ 100 a R$ 680