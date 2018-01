Pré-venda de ingressos para show de Paul McCartney em SP se esgota em 50 minutos

Em 50 minutos, os ingressos da pré-venda exclusiva para o show de Paul McCartney em São Paulo, no dia 25 de novembro na arena Allianz Parque, se esgotaram. As entradas ficaram disponíveis apenas para fãs cadastrados no site internacional do artista a partir de 6h desta quinta-feira (16).

A venda para o público geral começa nesta sexta-feira, 17, a partir de 7h pelo site www.tudus.com.br, e na bilheteria do Estádio do Pacaembu, às 10h. Os ingressos custam entre R$ 220 e R$ 700.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

McCartney vem ao Brasil pela segunda vez com sua turnê Out There, que estreou no Brasil em maio de 2013, passando por Belo Horizonte, Goiânia e Fortaleza. Além de interpretar músicas de toda a carreira, o músico também abre espaço para o repertório de seu álbum mais recente, New (2013).