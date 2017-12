Prata da Casa faz balanço de dez anos no Sesc

Entre agosto e setembro, 30 atrações subiram no palco da choperia e do teatro do Sesc Pompeia. Eles celebraram musicalmente os 10 anos de um projeto do Sesc idealizado para dar espaço aos novos talentos: o Prata da Casa. Espécie de retrospectiva (compacta) dessa década, os organizadores registraram os shows em álbum duplo. O lançamento acontece nesta sexta,18, na mesma choperia, com uma parcela desses ‘pratas da casa’.

O show Prata da Casa - 10 Anos traz apenas sete artistas do elenco. Mas é uma boa oportunidade para conferir nomes que conseguiram demarcar espaço em plena ‘era iPod’.

A sambista Fabiana Cozza apresenta as canções do último disco, ‘Quando o Céu Clarear’. No mesmo gênero, tem também o talentoso Quinteto em Branco e Preto. Mariana Aydar, que se divide entre o samba e a MPB, interpreta as novidades de ‘Peixes, Pássaros, Pessoas’, enquanto o Cérebro Eletrônico, de Tatá Aeroplano, exibe seu repertório pop rock com bases eletrônicas, a exemplo de ‘Pareço Moderno’.

O palco ainda reserva espaço para a atuação visceral do goiano Rubi. Para completar, o Turbo Trio (de BNegão, Tejo Damasceno e Alexandre Basa) e o rap cheio de ritmos brasileiros do Renegado.

Prata da Casa - 10 anos

Onde: Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.).

R. Clélia, 93, 3871- 7700.

Quando: Nesta sexta, 18, às 21 horas

Quanto: Grátis (ingressos a partir das 19 horas desta sexta)