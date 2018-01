Praia na Itália é batizada com nome de Luciano Pavarotti

PESARO - A praia de Baia Flaminia, em Pesaro, na Itália, foi um dos lugares mais visitados pelo tenor Luciano Pavarotti. Para homenagear o astro no 10.º aniversário de sua morte (dia 6), a Prefeitura resolveu batizar a praia com o nome do artista.

A cerimônia de homenagem e oficialização do nome da praia para Luciano Pavarotti ocorrerá nesta quarta-feira, dia em que a morte do tenor completa 10 anos.

Na praia Baia Flaminia, que passará a se chamar "Luciano Pavarotti", o tenor hospedava grandes amigos, como o vocalista da banda U2, Bono Vox, além de outros amigos, como Plácido Domingo e José Carreras.