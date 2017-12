Posar com capa de LP vira mania na internet

Um site que convida os internautas a posarem para fotos criando "corpos" para rostos em capas de disco virou mania na internet. Veja também: Galeria de fotos O site Sleeveface (Cara de Capa, em tradução livre) foi criado por um apresentador de rádio em Cardiff, no País de Gales. Os internautas, ou sleevefacers, enviam as fotos em que posam com as capas de LPs ao site, que as publica. O site também disponibilizou as fotos no YouTube e no Flickr, e mantém uma comunidade de 5 mil membros no site de relacionamentos Facebook. A idéia atraiu a atenção de colecionadores de vinil em várias partes do mundo e o site já recebeu contribuições de adeptos nos Estados Unidos, França, Alemanha, Japão, Rússia, Islândia, Israel e no Reino Unido. O apresentador John Rostron, que fundou o site, disse que algumas lojas especializadas em vinil entraram em contato dizendo que os clientes estavam tirando fotos com as capas dos discos dentro das lojas. Além disso, ele conta que uma grande loja em Londres está interessada em fazer uma exposição somente com Sleevefaces. O movimento teve tanto sucesso que uma editora americana está preparando um livro somente com as fotos do movimento. "Estamos pensando em fazer festas temáticas onde os Sleevefaces podem se encontrar. Já fizemos vários novos amigos", conta Rostron. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.