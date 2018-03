Portuguesa Eugênia Melo e Castro canta em SP

A cantora portuguesa Eugênia Melo e Castro divide o palco do Teatro do Sesc Vila Mariana com o violonista Swami Jr., nesta terça, 23 e na quarta, 24, no espetáculo Um Certo Alguém. No repertório do espetáculo um dos destaques é a canção Eu Sei que Vou Te Amar, de Vinicius de Moraes e Tom Jobim.

A cantora já fez parcerias com Caetano Veloso (Coração Imprevissto) e Gonzaguinha (Surpresas). De sua parte, o violonista já se apresentou com Maria Bethânia, Elba Ramalho, Elza Soares e Tom Zé.

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141. 21h. R$ 20. 12 anos.