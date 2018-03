Portões para o show de Justin Bieber já estão abertos

SÃO PAULO - Os portões do Estádio do Morumbi para o show do Justin Bieber foram abertos por volta das 14h deste sábado, 8. Por volta das 15h30, porém, vários fãs, boa parte deles acompanhados dos pais, ainda estavam do lado de fora do estádio.

Do lado de fora, diversos ambulantes vendiam acessórios para a apresentação do ídolo teen como camisetas, bastões luminosos e faixas de cabeça, oferecidas por até R$10,00.

O trânsito no entorno do Morumbi não estava muito complicado e a CET não registrava vias com tráfego carregado na região. A primeira apresentação do Z Festival está marcada para começar às 16h. Justin Bieber deve subir ao palco por volta das 20h.