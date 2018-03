Portishead cai na estrada para lançar terceiro álbum Por Lars Brandle LONDRES (Billboard) - A banda britânica de trip-hop Portishead está na estrada outra vez, acostumando-se à vida longe dos estúdios. Mas apresentar-se ao vivo é algo que não é fácil para a maioria dos integrantes da banda, que acaba de iniciar uma turnê pela Europa para promover seu terceiro álbum, "Third", que será lançado em breve. É o primeiro disco que o grupo grava em estúdio desde "Portishead", de 1997. "Estávamos muito ansiosos para iniciar a turnê, mas, ao mesmo tempo, estamos divididos em relação a ela", disse à Billboard.com o fundador do Portishead, o multiintrumentista Adrian Utley. "Beth (a vocalista Beth Gibbons) está realmente nervosa diante da idéia de se apresentar ao vivo. Geoff (Barrow) odeia tocar ao vivo. Já eu amo isso." Vale afirmar que nenhum dos três membros originais do trio adere ao estilo de vida hedonista que acompanha algumas bandas de rock em suas turnês. "Não fazemos ritual nenhum antes dos shows. É tudo muito simples", admitiu Utley. "Beth faz um aquecimento com fita. Tomamos algumas doses de gim e andamos um pouco nos bastidores, nervosos. E é só isso. Subimos ao palco." A turnê começou na quarta-feira passada no Coliseu do Porto, em Portugal, e vai passar por vários pontos da Europa e do Reino Unido, antes de atravessar o Atlântico para uma apresentação em 26 de abril no Festival Coachella, no sul da Califórnia. "Third" chegará às lojas de todo o mundo em 28 de abril, pela Island, e dos EUA no dia seguinte, pela Mercury. Os fãs podem ter uma idéia do que está por vir na página da banda no MySpace, que oferece um trecho da faixa "Machine Gun". "Não estamos fazendo singles. Vemos este trabalho como um álbum inteiro", diz Utley. "'Glory Box' foi um single e chegou a figurar nas paradas daqui. Acho que 'Sour Times' também. Mas nunca nos vimos como uma banda muito direcionada a fazer singles. Especialmente agora, neste momento, isso não nos parece relevante."