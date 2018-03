Porta-voz da família desmente que filha de Whitney Houston terá os aparelhos desligados

O advogado e porta-voz da família desmentiu que Bobbi Kristina Brown, filha de Whitney Houston, terá os aparelhos que a mantém viva desligados nesta quarta-feira, 11 de fevereiro, data em que completam-se 3 anos da morte da cantora.

Christopher Brown divulgou um comunicado que classifica esses rumores de "ofensivos" e advertiu que "no momento apropriado" lidará com os meios de comunicação que os publicaram. Segundo informações do site TMZ, os aparelhos de Bobbi Kristina Brown seriam desligados nesta quarta-feira, exatamente no terceiro aniversário da morte de sua mãe, Whitney Houston.

"A imprensa receberá minha atenção, em particular, as reportagens falsas de TMZ, National Enquirer, Atlanta Journal Constitution e Daily Mail que citam fontes da polícia, da família e do próprio Bobby Brown", detalhou o advogado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Seguimos pedindo privacidade neste assunto. Agradecemos a todas as pessoas que foram à vigília por Bobbi Kristina. Deus está escutando nossas preces", disse o advogado.

Centenas de pessoas se reuniram em uma igreja de Atlanta na Geórgia na noite da última segunda-feira, 9, para orar pela jovem de 21 anos, que permanece em coma induzido em um hospital da cidade desde 31 de janeiro.

Ela foi encontrada por seu namorado, Nick Gordon, 25, e um amigo dele, Maxwell Lomas, 24, inconsciente na banheira de sua casa. O incidente está sendo investigado pelas autoridades, que segundo a imprensa local está centrada em Gordon, que tem antecedentes de violência doméstica.

Bobbi Kristina foi encontrada com vários ferimentos no rosto e na boca, o que fez a polícia cogitar que possa ter havido um conflito entre o casal. Embora Bobbi Kristina Brown tenha declarado publicamente estar casada com Nick Gordon, o advogado de seu pai ressaltou esta semana que eles nunca registraram a união.

A menina e seu namorado convivem juntos desde que Whitney Houston decidiu acolher na família o órfão Gordon quando ele tinha apenas 12 anos.

Bobbi Kristina é a filha única do casamento entre Bobby Brown e Whitney Houston, que morreu em 11 fevereiro de 2012 aos 48 anos afogada na banheira de um hotel em Beverly Hills após anos de batalhas contra a dependência de álcool e cocaína.

Três anos sem Whitney Houston. Aos 48 anos, a cantora foi encontrada morta na banheira de seu quarto no hotel Beverly Hilton, no dia 11 de fevereiro de 2012. A causa da morte foi um afogamento acidental, atribuído a um problema cardíaco, somado ao uso de cocaína.

Nenhum indício da droga foi encontrado na cena do crime, mas exames mostraram que Houston tinha cocaína em seu sangue. Outros remédios controlados também estavam presentes em seu sistema, mas não em quantidades letais. O funeral de Whitney Houston foi realizado no dia 19 de fevereiro, em Nova Jérsey.