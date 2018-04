Porsche psicodélico de Janis Joplin é vendido nos EUA

O famoso Porsche psicodélico da cantora Janis Joplin superou todas as expectativas e foi vendido por 1,76 milhão de dólares em Nova York, em um leilão nesta quinta-feira, que durou apenas cinco minutos, informou a RM Sotheby's.

O veículo de 1964, modelo 356C 1600, com a pintura psicodélica, pertencia à família Joplin. O preço era estimado em 600.000 dólares.

O valor alcançado representa um recorde para um Porsche 356 em um leilão, segundo a RM Sotheby's.

Joplin - que cantava Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz (Oh Deus, não me compraria um Mercedes-Benz?) - decidiu comprar um Porsche, mas não gostava da cor branca.

A artista, falecida em 1970, encomendou então uma pintura especial. Após a morte da cantora, o Porsche foi herdado pela família de Joplin, que o emprestou ao Salão da Fama do Rock, em Cleveland, onde o automóvel permaneceu exposto entre 1995 e o momento em que os parentes da artista decidiram vender o carro.