Pop star Kesha lança primeiro single após batalha legal com gravadora Sony

A estrela pop Kesha lançou sua primeira música de trabalho em três anos, depois de perder uma batalha legal no início do mês de abril na qual tentou anular seu contrato com a gravadora Sony Music e com o produtor Dr. Luke, que a cantora acusou de tê-la molestado sexualmente.

Kesha, de 29 anos, fez uma parceria com o DJ Zedd na canção True Colors, uma balada electro-pop lançada pelo selo RCA Records, uma unidade da Sony Music Entertainment, e pela Kemosabe Records de Dr. Luke, com a qual ainda tem contrato.

Em um tuíte publicado nesta sexta-feira, 29, Kesha disse "#truecolors me tocou tão fundo que eu tinha que espalhar essa linda mensagem de fortalecimento pessoal".

Zedd acrescentou no Twitter, "Só para esclarecer: não usamos nenhuma brecha na lei. A Kemosabe / RCA nos deu permissão para lançar esta canção!".

No início deste ano, Kesha apelou de uma decisão da Suprema Corte de Nova York que se recusou a liberá-la de um contrato de seis anos com a Sony depois de a artista entrar com um processo de abuso sexual contra Dr. Luke em 2014.

Representantes da Sony Music e de Dr. Luke não responderam de imediato aos pedidos de comentário da Reuters nesta sexta-feira. O produtor já havia negado as alegações de estupro e abuso emocional de Kesha.