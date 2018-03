Política e publicidade marcam abertura do Rock in Rio

Sandra de Sá mostrou-se indignada com as pessoas que não sabem que “todo brasileiro é sarará crioulo”. E protagonizou dueto desigual com Bebel Gilberto, além de pedir "paudurescência" à sua plateia. As cantoras trocaram um selinho no palco. A noite abriu com os veteranos do rock brasileiro, Titãs e Paralamas, que dividiram o palco principal com Orquestra Sinfônica Brasileira e Milton Nascimento (Milton emocionou com o sucesso do grupo britânico Queen, Love of my Life).

Titãs e Paralamas seguraram a onda com sucessos de cerca de 30 anos de carreira: Alagados, Polícia, Sonífera Ilha, Epitáfio, Óculos, Meu Erro. “Eu queria pedir uma salva de palmas dos técnicos desse palco, que estão conseguindo um som tão bom em País de terceiro mundo como o nosso”.

Enquanto isso, num palco menor, o Sunset, duas bandas independentes europeias tentavam fazer frente aos hoje gigantes da música brasileira: a portuguesa The Gift (que emocionou seu modesto público tocando no final a canção Índios, do Legião Urbana) e os modernos dinamarqueses do Asteroids Galaxy Tour – liderados pela robótica loira Mette, que lembrava a replicante vivida por Daryl Hannah no filme Blade Runner. Os músicos do Móveis Coloniais de Acaju, banda brasileira, compareceram em peso para ver os dinamarqueses.

Chegada

O organizador do Rock in Rio, Roberto Medina, considerou natural o aumento no preço das hospedagens que foi registrado no Rio de Janeiro durante os dias do festival. “É uma questão de mercado. Quando tem demanda muito grande, o preço sobe”, afirmou Medina, às 14h04, no exato instante em que se abriam os portões para a jornada de 7 dias de música, na Cidade do Rock, na Barra.

O Rock in Rio está sendo usado como uma espécie de laboratório para os megaeventos esportivos que o Rio terá num futuro próximo (a Copa do Mundo de futebol de 2014 e as Olímpiadas de 2016). Esquemas de trânsito, transporte, segurança e hospedagem estão entre os quesitos sob observação.

Muitos comerciantes cariocas fecharam suas lojas mais cedo nessa sexta para facilitar a ida de fãs ao festival. A previsão de trânsito mais complicado também pesou na decisão, e o fluxo de veículos na cidade ficou mais tranquilo no começo da tarde.

Com expectativa de público de 700 mil pessoas, o Rock in Rio volta à cidade após 10 anos. Nesse período, instalou-se na Europa – só em Lisboa, Portugal, já foram realizadas quatro edições. “O espaço em si é diferente, porque aqui é tudo plano, e lá em Lisboa é um vale, todo mundo ouve a música”, disse o jornalista português Ivo Rainho Pereira, da revista Lux, que assiste pela primeira vez a um Rock in Rio no lugar onde nasceu.

Segundo Pereira, a escalação do Rock in Rio “in natura” segue a mesma linha do seu irmão português. “Tudo igual. Tem de tudo. As bandas são boas”, avaliou.

Até o momento, a organização do Rock in Rio é impecável – certamente a melhor de um festival do tipo no Brasil. Os banheiros funcionam a contento, os serviços são de primeira, a segurança é bem treinada e, apesar da distância a ser percorrida a pé, o acesso é rápido. A cerveja é vendida no meio do público e está dando conta do recado. O problema foram as filas no início do festival, com os fãs torrando no sol enquanto esperavam a abertura do evento, que começou com o ritual de sempre, ao som da música-tema e com correria desenfreada. Há também um excesso de slogans publicitários, mas convenientemente instalados à margem do agito.

O festival adotou dessa vez um sistema de esguicho de água para refrescar os fãs, que utiliza habitualmente em sua edição espanhola, em Madri. Muita gente encharcada caminha pelo gramado sintético. O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais (Ecad), que é objeto de uma CPI no Senado por acusações de irregularidades, instalou um estande no festival como uma tentativa de mostrar mais transparência no sistema, e angariar simpatia pública.