Policial diz ter achado sedativo na casa de Michael Jackson

Equipes de TV e fãs já estão em Neverland

Michael Jackson vende mais que Elvis e Lennon após mortes

A trajetória de Michael Jackson, ícone do pop

'Thriller', o disco mais vendido da história

O medicamento Diprivan é um analgésico intravenoso usado amplamente em cirurgias para induzir os pacientes ao estado inconsciente. Também conhecido como Propofol, é raramente receitado para uso privado.

As autoridades estão investigando se o astro consumia analgésicos, sedativos e antidepressivos. Qualquer acusação dependeria de ser constatada uma receita de quantidades nocivas dos medicamentos, de remédios inapropriados para as necessidades do cantor ou se os médicos receitaram as drogas a Michael Jackson sob outro nome.

Cherilyn Lee, uma enfermeira que trabalhava na casa do cantor, disse que como Jackson esteve se preparando para uma série massiva de shows e por isso sofria com insônia, passou a tomar doses de Diprivan. A enfermeira ainda disse que várias vezes rejeitou os pedidos do cantor, dizendo que o medicamento era perigoso.

As causas da morte do cantor ainda são desconhecidas. Ele teve uma parada cardíaca em sua casa e foi levado para um hospital de Los Angeles, onde morreu horas depois. A autópsia realizada no corpo de Jackson não deixou conclusões.