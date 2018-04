Polícia realiza busca em casa do médico de Michael Jackson

Investigadores chegaram à casa e consultório do médico do cantor Michael Jackson, Conrad Murray, nesta terça-feira, 28, em Las Vegas, com um mandado de busca, informou uma fonte ligada às investigações segundo o site da agência de notícias CNN.

A fonte, que pediu para não ter o nome publicado, afirmou que entre as autoridades presentes para cumprir a busca a Murray estão policiais de Los Angeles e agentes da agentes da Administração de Execução Antidrogas americana.

Imagens de câmeras aéreas exibidas pela CNN mostraram viaturas da polícia de Las Vegas estacionados em frente à casa do médico, além de um detetive policial e um agente antidrogas entrando no consultório do médico. A rua havia sido interditada pelas autoridades.

As buscas na casa de Murray ocorrem um dia depois que uma fonte ligadas às investigações revelou que o médico administrou uma droga a Michael Jackson que as autoridades acreditam ter matado o cantor.

Murray estava com Michael Jackson no dia em que ele morreu, 25 de junho. O médico deu o anestésico propofol ao cantor 24 horas antes de ele morrer, afirmou a fonte.

O advogado de médico não comentou a notícia mas antes disse que Murray nunca prescreveu ou administrou qualquer coisa que possa ter matado o pop star.

A causa da morte de Jackson não será conhecida até que sejam publicados os resultados das análises toxicológicas realizadas no último 25 de junho e que possivelmente serão conhecidas no final desta semana.

O propofol é utilizado em hospitais para anestesiar os pacientes antes das operações cirúrgica. Segundo especialistas, o medicamento somente pode ser administrado por um anestesista.