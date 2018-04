Polícia investiga clínica do médico de Michael Jackson

Autoridades federais estão procurando algo na clínica do médico de Michael Jackson em Houston. O canal de televisão local KTRK disse nesta quarta-feira, 22, que policiais da agência antidrogas norte-americana (DEA, na sigla em inglês) estão na clínica do médico Conrad Murray ao norte de Houston, no Estado do Texas. Um vídeo mostra dois policiais de Houston parados na entrada principal da clínica.

Veja também:

Murray foi o médico pessoal de Michael Jackson e se encontrava com o cantor no momento de sua morte. Murray, que está vivendo em Las Vegas e tem licença para exercer a medicina na Califórnia, Nevada e Texas, foi entrevistado pela polícia, mas não está sendo considerado como um dos suspeitos pela morte do rei do pop.

O advogado do médico, Edward Chernoff, postou em sua página na web uma declaração dizendo que o escritório forense do condado de Los Angeles pediu novos históricos médicos além dos que Jurray já havia entregado

"Os agentes legistas querem esclarecer a causa da morte de Michael Jackson, nós compartilhamos desse objetivo", disse Chernoff no documento.

"Baseados na descrição que fez o doutor Murray, minuto a minuto e assunto por assunto sobre os últimos dias de Michael Jackson, ele não dever ser objeto de investigação criminal". Murray emergiu como a figura central na investigação sobre a morte do astro da música. O médico, que havia sido contratado recentemente por Jackson, estava com ele em sua mansão e tentou ressuscitá-lo.

A causa da morte de Michael Jackson ainda não foi determinada. O oficial do instituto médico legal espera obter os resultados da autópsia na próxima semana.