Polícia faz operação para coibir venda de ingressos ilegais do Rock In Rio

SÃO PAULO - Policiais da Delegacia do Consumidor (Decon) do Rio de Janeiro realizaram uma operação nesta quinta-feira, 30, para reprimir a atuação de cambistas virtuais que vendem ingressos para os shows do Rock In Rio.

Os agentes cumpriram três mandados de busca e apreensão na sede de uma empresa, localizada no bairro de Jardim Paulista, em São Paulo. A companhia, responsável pelo site www.viagogo.com/br, vendia ingressos para o Rock In Rio com valores de até R$ 1.100.

Durante a ação, foram apreendidos US$ 17.450, documentos, uma CPU e agendas. Os agentes foram a outros dois endereços de sócios da empresa, nos bairros de Jabaquara e Vila Mariana, onde mais documentos foram apreendidos.

As ações vão continuar com o objetivo de prender todos que vendem ingressos ilegalmente.

O Rock In Rio acontece na capital fluminense nos dias 23, 24, 25 e 30 de setembro e 1 e 2 de outubro e terá apresentação de dezenas de artistas, como Elton John, Katy Perry, Metallica e outras bandas internacionais e nacionais. Todos os 600 mil ingressos para o festival já foram vendidos.