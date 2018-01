Polícia confirma que Chester Bennington, do Linkin Park, morreu enforcado

Chester Bennington, vocalista do Linkin Park, morreu após se enforcar, informou um relatório divulgado pela polícia de Los Angeles na tarde desta sexta-feira, 21. O cantor de 41 anos foi encontrado morto na última quinta-feira, 20, em sua casa perto de Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos. Chester era casado e tinha seis filhos.

Ainda de acordo com a polícia, uma pessoa que trabalha na casa do cantor encontrou o corpo na manhã de quinta-feira. Ele estava enforcado com um cinto pendurado na maçaneta da porta do quarto. Uma garrafa com bebida alcoólica também foi encontrada no mesmo local.

O músico era amigo pessoal de Chris Cornell, vocalista do Soundgarden e do Audioslave, que morreu em maio - também em um suicídio por enforcamento. O vocalista cantou a música Hallelujah no funeral do amigo. Chris Cornell completaria ontem 53 anos de idade.