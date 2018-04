Polícia cogita homicídio ou overdose no caso Michael Jackson

Bratton disse que os investigadores no momento estão recolhendo evidências como itens apreendidos na casa alugada de Michael e declarações dos inúmeros médicos do astro.

Michael tinha um conhecido histórico de uso de medicação restrita, especialmente analgésicos. Cherilyn Lee, uma enfermeira registrada que trabalhava para ele, declarou à Associated Press que negou diversas vezes pedidos do astro para que ministrasse o potente anestésico Diprivan, também conhecido como Propofol. Após a morte de Michael, a polícia encontrou vários remédios na casa do cantor em Los Angeles, entre os quais fortes calmantes.

Na quinta-feira, a CNN afirmou que obteve acesso a um documento de 2004 indicando que Michael costumava tomar mais de dez comprimidos do ansiolítico Xanax por noite, pedia para que seus empregados comprassem remédios em seus nomes e também viajava pessoalmente para consultórios de médicos em outros Estados para obtê-los.

O documento, da polícia do condado de Santa Bárbara, contém interrogatórios feito com dois ex-seguranças de Jackson durante a preparação para o julgamento de abuso sexual infantil ocorrido em 2005.

A família do artista reconhece que as investigações dos detetives poderiam levar à abertura de um processo criminal. "Não posso acreditar no que aconteceu com Michael. Acho que houve um crime", disse nesta quinta o pai do "rei do pop", Joe, ao canal ABC.