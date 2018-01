Police volta aos palcos para festa de abertura do Grammy Os membros do Police vão se reunir para abrir a 49.ª edição do Grammy, em Los Angeles, no dia 11 de fevereiro, informou, nesta terça-feira, a Academia de Ciências e Artes da Gravação, alimentando especulações de que a banda planeje uma turnê. A banda formada por Sting, Stewart Copeland e Andy Summer, que já ganhou cinco prêmios no Grammy, separou-se em 1984 e tocou pela última vez em 2003 para celebrar sua indicação ao Hall da Fama do Rock. Conhecido por hits como Roxanne, Message in a Bottle e Every Breath You Take, o grupo nunca tocou no mais prestigiado prêmio da música. "O Police se junta a uma lista de estrelas que abriram o Grammy no passado, que inclui reencontros e performances únicas", informou um comunicado da academia. Os membros do Police têm se recusado, até agora, a confirmar os rumores de que a banda possa tocar em 2007 na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos.