Police ganha prêmio de melhor turnê de 2007

O Police, que se reuniu para a primeira turnê da banda em mais de 20 anos, ganhou o prêmio de turnê que mais vendeu ingressos e lucrou em 2007, na quarta cerimônia anual do Billboard Touring Awards. A banda liderada por Sting tocará pela primeira vez no Brasil, no Maracanã, Rio de Janeiro, em 8 de dezembro. O trio, completado pelo baterista Stewart Copeland e o guitarrista Andy Summers, começou a turnê em maio e deve terminar no começo do ano que vem, após viajar pela América do Norte, Europa, América Latina, Japão, Austrália e Nova Zelândia. De acordo com os dados da Billboard até 30 de setembro, a banda até agora arrecadou mais de US$ 171 milhões em 53 shows vistos por mais de 1,5 milhão de pessoas.