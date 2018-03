Poetisa do rock Patti Smith será homenageada em abril

Smith, de 63 anos, receberá o Founders Award (Prêmio dos Fundadores) durante o jantar anual de premiações da música pop do grupo ASCAP, que vai homenagear compositores e editores das canções mais tocadas de 2009.

Ela também vai se apresentar no evento de gala, que será em 21 de abril no Renaissance Hotel, em Hollywood.

"Ela ampliou as fronteiras da expressão artística, musicalmente e de outras maneiras, inspirando gerações de roqueiros em todo o mundo", disse o presidente e executivo-chefe da ASCAP, Paul Williams, em comunicado à imprensa.

"Patti Smith continua a ser uma artista vibrante e prolífica, que trabalha em uma grande gama de mídias."

Alguns dos homenageados anteriores com o Founders Award incluem Joni Mitchell, Paul McCartney, Neil Young e Tom Waits.

Patti Smith rejeita classificações e desdenha especialmente o apelido de "Madrinha do Punk", mas, mesmo assim, é vista como figura chave do cenário punk nova-iorquino dos anos 1970, sendo eternamente louvada por roqueiros que incluem Michael Stipe, vocalista do R.E.M.

A filha de um casal operário de Nova Jersey inspirou-se em influências como William Blake, Arthur Rimbaud, Walt Whitman e William Burroughs para dar à revolução frequentemente romantizada um vocabulário cuja epítome foi expressa no verso de uma letra que diz "Jesus morreu pelos pecados de alguém, mas não os meus."

Patti Smith entrou para o Hall da Fama do Rock'n'Roll em 2007.

(Reportagem de Dean Goodman)