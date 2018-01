No próximo fim de semana, São Paulo recebe a quarta edição do Lollapalooza Brasil, com atrações internacionais (Jack White, Robert Plant, Kasabian, St. Vincent, entre outras) e nacionais (Baleia, Banda do Mar, Far From Alaska, e outras). Às 14h30 do domingo, 29, sobe a um dos palcos do festival a banda paulistana O Terno - nesta edição do Refrão, recebemos o Tim Bernardes, guitarrista e vocalista d'O Terno (ouça o programa abaixo).

Em 2014, a banda lançou seu segundo disco, O Terno, que traz uma pegada mais produzida do que a estreia, 66, de 2012. Finalizando uma turnê nacional, o power trio (que tem ainda Guilherme D'Almeida no baixo e Gabriel Basile na bateria) chega ao Lolla na boa leva de bandas nacionais do festival.

No Refrão, Bernardes comentou a expectativa para o show, falou sobre o novo álbum e sobre a cena independente brasileira, bem como sobre o Selo Risco (criado com outras bandas em 2014) e sobre sua vontade de assistir ao show da St. Vincent. Ouça:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Podcast Refrão #9 - Tim Bernardes (O Terno) e o Lollapalooza Brasil by Estadaocultura on Mixcloud

Entre em contato com o Refrão: ouviu o programa e tem alguma sugestão? Falamos algo errado? Gostou de alguma música e quer saber o nome? Sugira, critique, discuta, contribua: escreva para podcastrefrao@gmail.com.

O Refrão estreia, ainda, nesta edição, o quadro De Carona: enquanto o convidado vem ao Estadão gravar conosco nos estúdios da rádio, ele faz uma versão exclusiva de uma de suas músicas. No caminho. Simples. O resultado com o Tim Bernardes, que gravou O Cinza, você confere abaixo:

Músicas utilizadas no Refrão

Faixas do álbum O Terno (2014)

Thievery - Far From Alaska

Digital Witness - St. Vincent

Lucifernandis - Boogarins

Quem faz:

Tim Bernardes - Convidado especial

Alexandre Bazzan

Daniel Fernandes

Guilherme Sobota

João Paulo Carvalho

Vivian Codogno