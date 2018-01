Em tempos de problemas com a publicação de biografias no Brasil, o jornalista e repórter do Estado Julio Maria lança Nada Será Como Antes, livro que chega às prateleiras com o status de 'biografia definitiva' de Elis Regina. O Refrão convidou o autor para um bate papo sobre o lançamento - o resultado você confere logo abaixo.

Em quatro anos de pesquisas, Julio Maria entrevistou mais de 100 pessoas relacionadas ao universo Elis - parentes, amigos, colegas, profissionais, para tentar chegar num retrato de um dos maiores fenômenos da música brasileira do século 20, que morreu precocemente aos 36 anos em São Paulo, em janeiro de 1982. Nada Será Como Antes vai ser lançado na próxima terça-feira, 17, a partir das 18h30, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional (Av. Paulista, 2073), em São Paulo.

Ouça o papo com o biógrafo de Elis Regina, Julio Maria, no Refrão #7:

Podcast Refrão #7 - Julio Maria fala sobre a nova biografia de Elis Regina by Estadaocultura on Mixcloud

Músicas utilizadas:

Elis (álbum de 1972)

Falso Brilhante (álbum de 1975)

Quem faz:

Julio Maria - Convidado especial

Alexandre Bazzan - Produção e comentários

Daniel Fernandes - Apresentação e comentários

Guilherme Sobota - Produção e comentários