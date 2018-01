Podcast Refrão #6: A volta do britpop

Noel Gallagher lançou seu segundo trabalho solo na última segunda-feira, 2, e o Blur, rival histórico do ex-guitarrista do Oasis, revelou single de disco que quebra um hiato de 12 anos e marca material novo com Graham Coxon que tinha deixado a banda no final dos anos 1990.

Nesta edição do podcast, discutimos a possibilidade da reedição da rivalidade do britpop. Lembramos também a batalha original de 1995 que colocou frente a frente os singles Roll With It e Country House, e ainda damos ao ouvinte um trechinho das músicas novas The Ballad of Might I (Noel Gallagher) e Go Out (Blur).

Bandas como Elastica, Pulp e Supergrass também foram recordadas e discutimos a importância e fim de um dos movimentos mais legais dos anos 1990.

Ouça e deixe sua opinião nos comentários: