Podcast Refrão #5: Mulheres da música

Patricia Arquette fez apelo por igualdade de gênero em seu discurso de agradecimento no Oscar, o Refrão ouviu e foi pesquisar alguns dados sobre as mulheres na indústria fonográfica. Atualmente, menos de 5% dos produtores e engenheiros de som são mulheres, sendo que a maioria das produtoras acabam produzindo seus próprios discos.

O programa também aproveita para relembrar grandes mulheres que mudaram os rumos da música. Billie Holiday chacoalhou o sul estadunidense com a gravação de Strange Fruit e Kathleen Hanna não só batizou a música mais conhecida do Nirvana - quando escreveu na parede da casa de Kurt "Kurt smells like teen spirit - como é um dos estandartes do movimento Riot Grrrl, vertente feminista do punk e hardcore americano do fim dos anos 1980.

Ouça o Podcast Refrão #5:

Podcast Refrão #5 - Rock e mulheres by Estadaocultura on Mixcloud

Lista de músicas utilizadas:

Billie Holiday - Strange Fruit

Nina Simone - Ain't Got No... I've Got Life

Patti Smith - Gloria

Bikini Kill - Rebel Girl

Sleater Kinney - Modern Girl

Breeders - Cannonball

Nico - I'm Not Saying

Janis Joplin - Take Another Piece of My Heart

Blondie - Hangin On The Telephone

Loose Lips - Kimya Dawson

Cat Power - The Greatest

Quem faz:

Convidada especial: Vivian Codogno

Alexandre Bazzan - Produção e comentários

Daniel Fernandes - Apresentação e comentários

Guilherme Sobota - Produção, comentários e trabalhos técnicos