Na quarta edição do Refrão falamos um pouco sobre as previsões para o Oscar 2015, que ocorre no próximo domingo, 22, nas categorias trilhas sonoras e canções originais (veja abaixo a lista de indicados), e também falamos daquelas músicas inesquecíveis do cinema (Tubarão, E.T., Star Wars, entre outras).

Aproveitamos para relembrar alguns documentários musicais: caso de Procurando Sugar Man (2012), vencedor do Osscar da categoria documentário naquele ano. O filme conta a história de Sixto Rodriguez, músico de Detroit que trafega entre o folk e o pop com canções envolventes e letras criativas. O filme de Malik Bendjelloul conta o que aconteceu com o músico, que lançou apenas dois discos nos anos 1970.

Entre outros comentários que você ouvir no Refrão #4, lembramos também o gosto de Wes Anderson pelo Kinks, a interpretação mágica de Cate Blanchett de Bob Dylan no filme Não Estou Lá (2007) e contamos com a participação especial do jornalista e crítico Ubiratan Brasil, editor do Caderno 2, que estará em Los Angeles no próximo fim de semana cobrindo in loco a cerimônia de entrega do Oscar.

Ouça, comente, lembre dos seus favoritos:

Podcast Refrão #4 - Oscar 2015 by Estadaocultura on Mixcloud

Indicados ao Oscar 2015

Canção original

Glory, John Legend e Common (Selma)

Everything Is Awesome, Shawn Patterson (Uma Aventura Lego)

Lost Stars, Gregg Alexander e Danielle Brisebois (Mesmo Se Nada Der Certo)

I'm Not Gonna Miss You, Glen Campbell e Julian Raymond (Glen Campbell: I'll Be Me)

Grateful, Diane Warren (Além das Luzes)

Trilha sonora

O Jogo da Imitação, Alexandre Desplat

A Teoria de Tudo, Yohan Yohanson

O Grande Hotel Budapeste, Alexandre Desplat

Interestelar, Hans Zimmer

Sr. Turner, Gary Yershon

Lista de músicas utilizadas no Refrão #4:

Glory - John Legend e Common

Everything Is Awesome, Shawn Patterson

Moonshine - Alexandre Desplat

Nothin' In The World Can Stop Me From Worryin' 'Bout That Girl - The Kinks

Star Wars Main Theme - John Williams

I Walk The Line - Johnny Cash

Streets of Philadelphia - Bruce Springsteen

Sugar Man - Sixto Rodriguez

Moon River - Audrey Hepburn (Breakfast at Tiffany's)

Quem faz:

Convidado especial: Ubiratan Brasil - Editor do Caderno 2

Alexandre Bazzan - Produção e comentários

Daniel Fernandes - Apresentação e comentários

Guilherme Sobota - Produção, comentários e trabalhos técnicos