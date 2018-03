Podcast Refrão #3: música, tecnologia e saudosismo

Em uma entrevista recente, Neil Young - divulgando o seu próprio player de música, o Pono, que pretende vender e executar canções com alta qualidade de áudio - disse que o revival do vinil é apenas um modismo, um "fashion statement". A questão que Young levanta é sobre os formatos e a qualidade da música vendida na era da internet: arquivos digitais e de streaming, geralmente comprimidos, carregam uma qualidade mais baixa do que seria possível, o que ele quer mudar com o Pono.

O aparelho ainda não está disponível no Brasil, mas o Refrão discute as ideias do músico e compara as qualidades prometidas pelo Pono em relação ao streaming e ao vinil - cujo lado "fashion" é realmente muito legal.

Na segunda parte do programa, pegamos o saudosismo de bandas dos anos 1980 e 1990 que resolveram parar e voltaram com tudo no século 21, como Pixies, Soundgarden, Rage Against The Machine, Replacements, Libertines, Ride e outras.

Ouça:

Podcast Refrão #3 by Estadaocultura on Mixcloud

Lista de músicas utilizadas

Down By The River - Neil Young

Harvest Moon - Neil Young

House of Cards - Radiohead

Almost Cut My Hair - Crosby, Stills, Nash and Young

A Message To You Rudy - The Specials

Cut Your Hair - Pavement

Outshined - Soundgarden

Bastards of Young - Replacements

No Cities To Love - Sleater-Kinney

Quem faz o Refrão:

Alexandre Bazzan - Produção e comentários

Daniel Fernandes - Apresentação e comentários

Guilherme Sobota - Trabalhos técnicos e comentários

