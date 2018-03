Podcast Refrão #2: Grammy 2015

O Estadão faz cobertura especial do Grammy 2015 com análises e um minuto-a-minuto no domingo, 8. Entretanto, começamos desde já a dar nossos pitacos. O podcast desta semana fala um pouco dos indicados de 2015 e artistas que, absurdamente, nunca venceram um gramofone.

Caso você tenha perdido a primeira edição do Refrão, você pode entrar aqui. Será nossa casa e você pode sempre voltar semanalmente para ver se temos novidades.

Lista de músicas utilizadas:

Beck – Blue Moon

Tom Petty and the Heartbreakers – American Dream Plan B

U2 – The Troubles

The Runaways – Cherry Bomb

Jack White – Lazaretto

HAIM – If I Could Change Your Mind

Milli Vanilli – Girl You Know It’s True

Led Zeppelin – Immigrant Song

St. Vincent – Digital Witness

Quem faz:

Convidado especial: Pedro Antunes - Jornalista do Caderno 2

Alexandre Bazzan - Produção e comentários

Daniel Fernandes - Apresentação e comentários

Guilherme Sobota - Produção, comentários e trabalhos técnicos