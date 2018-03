O festival Monsters of Rock vai reunir no próximo fim de semana, dias 25 e 26 de abril, em São Paulo, na Arena Anhembi, lendas do heavy metal mundial: Ozzy Osbourne, Kiss, Judas Priest e Motorhead tocam entre os dois dias do evento, que ainda tem no line up bandas como Manowar, Accept, Coal Chamber e Black Veil Brides.

Para conversar sobre o festival, o Refrão convidou Luis Fernando Bovo, editor executivo de mídias digitais do Estado e fã do gênero. Da origem do termo (horrível) 'metaleiros', falando dos shows históricos das bandas que agora voltam ao Brasil, a permanência do gênero que enche arenas ao redor do mundo até hoje.

Ouça o Podcast Refrão #11, com a participação de Luis Fernando Bovo:

Podcast Refrão #11 - Monsters of Rock by Estadaocultura on Mixcloud

Gostou? Não gostou? Tem críticas, sugestões, correções? Participe conosco e mande seu email para podcastrefrao@gmail.com.

Músicas utilizadas:

Motorhead - Ace of Spades, Hellraiser

Kiss - Forever, Rock n' Roll All Night

Ozzy Osbourne - Mama, I'm Coming Home, No More Tears

Black Sabbath - Iron Man

Judas Priest - Halls of Valhalla, Breaking the Law

Quem faz:

Luis Fernando Bovo - convidado

Alexandre Bazzan

Daniel Fernandes

Guilherme Sobota

João Paulo Carvalho

Vivian Codogno