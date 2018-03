Podcast Refrão #10: Lollapalooza, Eric Clapton e outros setentões

O Refrão número 10 analisa destaques do Lollapalooza que acaba de acontecer. Robert Plant arrancou lágrimas de alguns, Jack White recheou as músicas do White Stripes para encaixar em shows de grandes arenas e até o Smashing Pumpkins não decepcionou. Também falamos sobre alguns destaques menos esperados como St. Vincent e, pasmem, Foster the People. Tem assunto para todos os gostos.

É inevitável falar de Eric Clapton, que comemorou 70 anos de existência na última segunda, 31. O Estadão fez um especial bonito sobre o interminável Deus da guitarra, mas nós não podíamos deixar de repercutir a importância deste monstro do rock e do blues - as inovações trazidas por ele, bem como histórias e curiosidades.

Como não se faz 70 anos todo dia, aproveitamos para lembrar outros setentões da música, alguns surpreendentes. Quem diria que Debbie Harry, do Blondie, já atingiu essa idade? Bryan Ferry, com toda sua elegância, também chegou nas sete décadas e é exemplo de como envelhecer bem.

Ouça o Refrão #10, comente e mande e-mail com críticas e sugestões para podcastrefrao@gmail.com.

