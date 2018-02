Podcast Refrão #1: Foo Fighters e discos com mais de 10 anos

Essa é a estreia do novo podcast de música do Estadão. Às vezes você senta com um amigo e discute sobre quem é melhor: Beatles ou Stones, Ramones ou Pistols, Pearl Jam ou Nirvana, Oasis ou Blur?

As respostas para as disputas acima são: Kinks, Clash, Soundgarden e Pulp. O problema é que essas discussões podem levar horas, gerar bate-boca e até briga. Por isso editamos a melhor parte disso tudo, como se fosse o Refrão de uma música, aquela parte onde todos cantam juntos, ou ao menos toleram ouvir. Por isso o nome do podcast.

Na primeira edição, falamos sobre 'Sonic Highways' e se Dave Grohl é na verdade um rockstar ou um fanfarrão. Também aproveitamos os 20 anos do Foo Fighters para lembrarmos de discos com mais de 10 anos e que envelheceram com classe.

Ouça o primeiro Refrão:

Quem faz:

Alexandre Bazzan - Produção e comentários

Daniel Fernandes - Apresentação e comentários

Guilherme Sobota - Trabalhos técnicos e comentários