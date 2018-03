Playcenter sediará terceira edição do Festival Planeta Terra

A organização do Planeta Terra Festival anunciou nesta sexta-feira, 14, que a edição deste ano do evento será realizada dia 7 de novembro no Playcenter, parque de diversões entre as pontes Casa Verde e Limão da Marginal Tietê.

Segundo os organizadores, além das atrações musicais, que ainda não foram anunciadas, alguns dos brinquedos do Playcenter estarão funcionando para o público na terceira edição do festival. A venda dos ingressos começará em breve e o preço é de R$ 140 para o primeiro lote.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No ano passado, o Planeta Terra teve como atrações principais as bandas estrangeiras Bloc Party, Kaiser Chiefs e Offspring, além da cantora brasileira Malu Magalhães. O público da última edição ultrapassou as 15 mil pessoas, segundo dados do próprio festival.