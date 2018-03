Playboy nega que convidou Paulina Rubio para posar nua A edição mexicana da revista "Playboy" desmentiu ter oferecido dinheiro para a cantora Paulina Rubio posasse nua, como ela teria afirmou. "A Playboy-México jamais realizou alguma oferta econômica à senhora Paulina Rubio destinada a realizar uma sessão fotográfica para a revista", disse a publicação em um comunicado. Segundo a página na web da rede televisiva Univisión, em uma conversa pela internet com seus fãs Paulina teria comentado que a revista "Playboy" lhe ofereceu que posasse nua em suas páginas, mas que só faria fotos com roupa, e que não acreditaria que nessas condições seria pago o valor desejado. "Negamos as declarações realizadas pela artista a diferentes veículos de imprensa que nos mencionam especificamente", disse a revista "Playboy", que acrescentando que não fará outro comentário sobre o assunto.