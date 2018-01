Planta & Raiz participa ao vivo do 'Estadão + Música' desta quarta-feira

A banda de reggae Planta & Raiz é a atração desta semana no Estadão + Música. O grupo formado por Fernandinho (guitarra), Franja (guitarra), Juliano (bateria), Samambaia (baixo) e Zeider (vocal) acaba de lançar o disco Exército Delirante, o 11º álbum da carreira do conjunto. O show de lançamento do CD será no dia 5 de agosto, com direção de Fernando Anitelli, do Teatro Mágico.

Depois dos sucessos Com Certeza, Aquele lugar, Tô no Barato, Gueto do Universo e Free World, o novo trabalho conta com a produção de Daniel Ganjaman, produtor musical que já trabalhou com Planet Hemp, Sabotage, Forfun e Criolo.

O bate-papo com o Planta & Raiz rola nesta quarta-feira, às 15h. A transmissão é feita ao vivo pela página oficial do Cultura Estadão no Facebook. Participe e mande suas perguntas para a banda.