Planeta Terra confirma Bombay Bicycle Club e fecha lista de atrações

Os organizadores do festival Planeta Terra anunciaram nesta terça-feira, 6, as três últimas atrações da programação do evento, que ocorre no dia 5 de novembro, no Playcenter, em São Paulo (com ingressos esgotados). Completam o line-up as bandas Bombay Bicycle Club, Nação Zumbi e o duo Groove Armada.

Até agora, já estavam confirmados os shows do Strokes, Beady Eye, Interpol, Goldfrapp, Peter Björn and John, Toro y Moi, Broken Social Scene, White Lies, Criolo, Garotas Suecas e The Name.

Os ingleses do Bombay Bicycle Club vêm para São Paulo apresentar as faixas do recém-lançado A Different Kind of Fix.O duo de eletrônica Groove Armada irá mostrar o projeto RedLight.

O Planeta Terra espera receber 20 mil pessoas no festival.