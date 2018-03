Planeta Terra confirma banda nova-iorquina Gang Gang Dance

SÃO PAULO - O festival de música Planeta Terra confirmou a banda nova-iorquina Gang Gang Dance em seu line-up.

O reforço foi anunciado em função da ausência dos suecos Peter, Bjorn & John, que cancelaram na semana passada a participação no evento.

Com dez anos de carreira, o som experimental do Gang Gang Dance ganhou maior notoriedade no início deste ano com o lançamento do elogiado álbum Eye Contact, quinto do grupo.

O show acontecerá no Indie Stage, segundo palco do festival que receberá outros nomes pouco conhecidos pelo grande público mas com crescente popularidade, como Toro y Moi e Bombay Bicycle Club. As principais atrações do palco principal são The Strokes, Beady Eye e Interpol.