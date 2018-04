Planeta Terra 2009 confirma mais quatro atrações

O festival Planeta Terra confirmou mais quatro atrações para 7 de novembro. Estarão presentes nos palcos montados no Playcenter a banda britânica de indie rock, Maxïmo Park, um dos novos nomes da música eletrônica do Reino Unido, Metronomy, o DJ francês, Etienne de Crecy, e a banda brasileira, EX!, que estreia no festival.

Os ingressos para o evento - que já confirmou outros nomes como Primal Scream, The Ting Tings, N.A.S.A., Macaco Bong, Copacabana Club e Móveis Coloniais de Acaju - começam a ser vendidos na quarta-feira, 2. As entradas custam R$ 140 (R$ 70 meia-entrada).

Etienne de Crécy, que se apresentou no festival de Coachella desse ano, é DJ e produtor de house music e teve a colaboração de Philippe Zdar, do Cassius, em Super Discount 2, seu último trabalho.

Já a banda EX!, da cantora brasileira Monique Maion, é menos experiente e fará sua primeira apresentação no festival.

Metronomy e Maxïmo Park dispensam apresentações. As bandas britânicas chegam com sucessos dos discos Pip Paine e Nights Out - um dos mais bem resenhados da música eletrônica de 2008 -; A Certain Trigger e Our Earthly Pleasures.

Serviço

Planeta Terra Festival 2009

Dia 7 de novembro - Play Center - São Paulo

Abertura para as vendas:

02/09/2009 - 9:00 h

Para internet - www.planetaterra.com.br - e call center (11-2846 6000)

Bilheteria do Citibank Hall

02/09/2009 - 12:00 h

Bilheteria Oficial do Planeta Terra

Preço

Valores do 1º Lote:

R$ 140,00 / 70,00 ( meia-entrada)

