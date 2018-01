"Planeta Eldorado" integra a "Faixa das 11" da rádio Depois de consolidar um horário nobre no período vespertino ("Faixa das 3"), agora a grade matutina da Eldorado apresenta a "Faixa das 11", com diferentes atrações todos os dias, às 11 horas. A idéia é ampliar o espectro sonoro da programação, com comentários e diversas informações. Na sexta-feira, a atração da "Faixa das 11" é "Planeta Eldorado", comandada por Patrícia Palumbo. O programa sobre meio ambiente, cidadania e música era originalmente exibido ao meio-dia. Nesta sexta, Patrícia traz Alanis Morissette interpretando um clássico de Cole Porter, "Let?s Do it (Let?s Fall in Love)". A canção integra a trilha da cine-biografia do compositor americano, "De Lovely - Vida e Amores de Cole Porter". Nesta quinta, a rádio estreou "Vitamina E". Rose de Oliveira vai falar sobre a história do rock e mostrar clássicos do gênero. Na quarta, o público pôde conferir o "Eldorado na Estante", programa que destacou os álbuns fundamentais da discoteca da rádio, como "Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band", dos Beatles. Na terça, estreou "Diversão Eldorado", dedicado à releituras, sejam acústicas, remixadas ou ao vivo - tudo o que compreende o universo das recriações e homenagens. Segunda é dia de "Base 929", atração apresentada pelo programador musical Felipe de Paula vai trazer toda semana novidades de vários gêneros musicais.