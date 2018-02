Planet Hemp se reúne para aniversário da MTV

SÃO PAULO - A festa de 20 anos da MTV, na quarta-feira, 20, vai marcar a reunião do Planet Hemp para uma única apresentação. Fechado para convidados, o evento será transmitido pela emissora, ao vivo do Rio de Janeiro, à partir das 22h30.

Em seu perfil no Twitter, Marcelo D2 postou nesta segunda-feira, 18: "Eu tenho muito respeito pelos meus companheiros do Planet. Todos, equipe, banda (...) Infelizmente nem todos vão". Depois, o cantor revelou a formação para o reencontro: "MD2, Black Alien, B Negao, Rafael, Formigão, Pedrinho e Zé Gonzales. Por enquanto... se aparecer mais alguém eu falo".

O Planet Hemp nasceu em 1993 e os integrantes do grupo permaneceram juntos até 2001. No microblog, Marcelo D2 afirmou, ainda, que o show pelos 20 anos da MTV não marca o início de um mini-turnê. Além de ir ao ar ao vivo, a apresentação deverá ser retransmitida na programação da emissora. Para a festa, a MTV também convidou Pitty, Jorge Benjor, Caetano Veloso, NX Zero e Jota Quest.