Plácido Domingo vai cantar no intervalo da final da Copa O tenor espanhol Plácido Domingo vai cantar no dia da final da Copa do Mundo, no Estádio Olímpico de Berlim, anunciou nesta quarta-feira a Sony Music. O tenor cantará a música Bem-vindo Entre Nós, composta por seu filho, Plácido Domingo Jr., no intervalo do jogo. "Queria interpretar algo que unisse a idéia do jogo do futebol com a idéia da amizade", explicou Domingo à agência de notícias alemã DPA. Domingo, quem vai a todas as finais desde 1982, é torcedor do Real Madrid e fez um balanço do Mundial. Para ele, a competição ficou aquém das expectativas, com um nível "regular". Ele criticou principalmente a atuação do Brasil e a da Espanha.